Fabrizio Corona a Live non è la D’urso: “Sono cambiato” | Video Mediaset Play

Fabrizio Corona rompe il silenzio con un videomessaggio a Live – Non è la d’Urso. Nei giorni scorso c’è stata la decisione della Corte di Cassazione che ha annullato i nove mesi in più in carcere decisi dal tribunale di Milano. “Credo di aver pagato, nessuno di voi potrà capire cosa ho dentro. Credo di essere cambiato, spero di riacquistare presto la mia la libertà perché non vedo l’ora di portare mio figlio al mare. Ringrazio tutti quelli che mi sono vicini, la storia non è finita e presto sentirete parlare ancora di me”, dice Corona che si dichiara “cambiato” da questa esperienza del carcere. Il video Mediaset con il messaggio di Fabrizio.

continua a leggere sul sito di riferimento