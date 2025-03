Fabrizio Corona contro Fedez per la rimozione della puntata di Falsissimo: “Sforna pezzi invece di combattere battaglie che non sai combattere”

ROMA – L’amicizia tra Fedez e Fabrizio Corona è ormai al capolinea. Dopo la notizia dell’ammonimento per stalking presentato contro l’ex re dei paparazzi, è scontro aperto tra i due. A confermarlo è lo stesso Corona che, attraverso i suoi social, spiega anche il motivo per cui la puntata di Falsissimo sull’artista e la presunta amante Angelica Montini è stata rimossa da YouTube. C’è stata una segnalazione da parte del rapper e del suo team. “Cosa ha fatto, per ripicca, Federichino monellino, con il cappellino il borsellino e gli occhialini, mi ha buttato giù la puntata, quella da 5 milioni di visualizzazioni: il capolavoro della comunicazione”, ha detto Corona in un video.

Il motivo ufficiale? “Per un frammento del podcast Pulp, l’ennesimo aborto digitale di Fedez, il disperato che gioca a fare l’intellettuale mentre il microfono gli prende la polvere”, ha spiegato il fotografo. “Ad ogni azione corrisponde una reazione”, ha aggiunto Corona, annunciando la pubblicazione in chiaro della puntata rimossa “con delle cose in più”. Sarà online, senza i frame incriminati, questa sera alle 21. “Nessuno la toglierà, rimarrà per sempre”, ha incalzato ancora Corona.

“Sarà importante per capire la puntata di lunedì (24 marzo, ndr) e che presa per il c**o ci hanno fatto negli anni Federico e Chiaretta”, ha anticipato. Poi l’invito a Fedez: “Guardala Federico, butta giù anche questa”.

“Sai qual è il problema, caro Fedez? È che qui trattative non ne facciamo e non ci inginocchiamo davanti a nessun padrone. La puntata è qui, integrale, con la telefonata censurata regalata a tutti. Perché la verità, quella vera, non si cancella con un ban”, si legge nel post che accompagna il video social. “E a te, che hai mollato il rap per diventare il fact-checker di te stesso, un consiglio spassionato: chiuditi in studio, rimettiti a scrivere, sforna pezzi invece di rincorrere battaglie che non sai combattere. Perché questo territorio non è il tuo”, ha concluso.

