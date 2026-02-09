lunedì, 9 Febbraio , 26

Sondaggio politico, calano tutti i big e Vannacci oltre il 3%

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala, frenano anche il...

Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata

(Adnkronos) - Dopo lo sprint iniziale, oggi prima...

Jutta Leerdam, oro e record olimpico a Milano Cortina. Il fidanzato Jake Paul piange in tribuna

(Adnkronos) - Jutta Leerdam non sbaglia. E alle...

Pompeo: “O crediamo in noi stessi o diventeremo vassalli di Pechino”

(Adnkronos) - L’Occidente è davanti a una sfida...
fabrizio-corona,-il-giudice:-“non-rispetta-divieto-su-signorini,-l’ho-denunciato-al-pm”
Fabrizio Corona, il giudice: “Non rispetta divieto su Signorini, l’ho denunciato al pm”

Fabrizio Corona, il giudice: “Non rispetta divieto su Signorini, l’ho denunciato al pm”

DALL'ITALIA E DAL MONDOFabrizio Corona, il giudice: "Non rispetta divieto su Signorini, l'ho denunciato al pm"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile interviene nuovamente su Fabrizio Corona e di fronte alle ulteriori lamentele di Alfonso Signorini – l’ex fotografo non rispetta il divieto di pubblicare contenuti sul conduttore tv e “giunge persino a compiacersi di tale suo illecito rifiuto” – denuncia Corona al pubblico ministero per il reato che punisce la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (ex articolo 388 del codice penale). Il reato, indicato dal giudice, può comportare una pena fino a tre anni, ed è rivolto a chi si sottrae all’adempimento di obblighi civili, derivanti da un provvedimento giudiziario.  

Nel provvedimento, che respinge le richieste di Corona, il giudice Pertile dà anche atto che, in forza dell’ordinanza del 26 gennaio 2026 e in applicazione del Regolamento Ue 2022/2065, Signorini “ha facoltà di rivolgere direttamente agli hosting provider la richiesta di rimuovere dai loro server (o di rendere comunque indisponibili al pubblico) tutti i controversi materiali” e riserva al futuro eventuale giudizio di merito “ogni altro provvedimento sulle restanti richieste formulate dal giornalista”.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.