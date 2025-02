Fabrizio Corona pubblica la puntata su Chiara Ferragni: “Ha tradito Fedez più volte. Ecco il suo vero amore”

ROMA – Dopo mille anticipazioni, Fabrizio Corona pubblica la tanto attesa puntata su Chiara Ferragni. L’ex re dei paparazzi specifica più volte di aver ricevuto la contrarietà di Fedez al rilascio del video. Il rapper, come si sente nell’audio di una telefonata, si era fatto promettere che non lo avrebbe fatto. Corona riprende il discorso della diffida fatta da Ferragni nei suoi confronti e l’argomento Achille Lauro, ma aggiunge altra carne al fuoco.

IL CAPITOLO ACHILLE LAURO

Partendo dal cantautore in gara a Sanremo 2025, Corona spiega che – dopo la collaborazione nel brano “Mille” con Fedez e Orietta Berti – Lauro (che accusa di non saper scrivere le sue canzoni) inizia “a frequentare il circolino, incominci ad andare in vacanzina”. Il circolino in questione è quello dei Ferragnez. In vacanza sarebbe nata la scintilla: “Chiara Ferragni e Fedez non li abbiamo mai visti da soli, c’era sempre una marea di gente. Questa cosa si ripete fino a quando all’interno del gruppo si crea un’empatia”. Corona parla di un feeling tra Ferragni e Lauro: “Un pruritino, quella roba allo stomaco che ti crea eccitazione e senti che un piccolo fuoco è dentro di te e non vedi l’ora di consumarlo. E la prima occasione è buona. Questo è successo a Chiara e ad Achille”.

Poi, entra nello specifico: “Un giorno Fedez va via. Lei è a una festa, dice a Federico che va a casa e invece rimane. Consuma quella notte con Achille. Federico questa cosa la scopre durante la relazione. Trova dei messaggi cancellati sul telefono di Chiara. Me l’ha detto Federico, ho dei messaggi ma non ve li faccio sentire. Federico mi racconta che è la stessa Chiara, dopo la separazione, nel momento in cui si erano riappacificati gli animi, ad aver ammesso che è stata con Achille”.

“CHIARA HA TRADITO PIÙ VOLTE”

Così Corona si chiede: “Ma perché Chiara vuoi fare la parte della santarellina? Della brava personcina, della donna perfetta, di Santa Maria Goretti che non sei? Perché non riesci ad essere vera?”. Domande a cui fa seguito un’ulteriore rivelazione: “Chiara ha tradito più volte”.

La seconda persona tirata in ballo da Fabrizio Corona è Diego Naska. “A marzo dell’anno scorso Fedez va a un release party di Tony Effe. Va all’evento, litiga con Naska e lo picchia”, ricostruisce Corona. La spiegazione che viene data è che “Naska su un commento di un haters mette una faccina che ride, ha osato ridere dei bambini, ma il motivo non era questo. Era che Fedez sapeva che Chiara lo aveva tradito con Diego”.

Raggiunto telefonicamente, un amico di Naska conferma tutto e il fatto sarebbe avvenuto “addirittura in accordo con Fedez”. Dal canto suo, Naska, invece, nega: “Io sono sempre stato fidanzato in quel periodo e lo sono tutt’ora, quindi…”.

In una successiva telefonata con Fedez, però, lo stesso rapper dice a Corona: “Di Naska non te l’ho detto io, come fai a saperlo?”. Una domanda che per l’ex re dei paparazzi sarebbe una conferma.

IL VERO AMORE DI CHIARA

Ma qual è il vero amore di Chiara? Non esiste per Corona: “Vive solo per il successo e per il raggiungimento della vita all’interno della sua bolla. Il resto non conta”. Tutta la comunicazione sulla separazione, quindi, secondo Corona sarebbe stata una strategia per distogliere l’attenzione sulla vicenda del pandoro Balocco, delle uova di Pasqua Dolci Preziosi e sul rinvio a giudizio. Ci sarebbero delle prove che attesterebbero la volontà del team Ferragni di non aver ascoltato le aziende che suggerivano un cambio dei testi nella comunicazione dei due prodotti.

“Il cliente le dice ‘Dove vai?’. Stai facendo una pubblicità ingannevole. Chiedono una modifica del copy. Ma il team di Chiara risponde che ‘ci tiene ad usare la dicitura: a Pasqua facciamo del bene perché non stiamo andando a esplicitare il tipo di rapporto con i Bambini delle Fate (l’associazione, ndr) e Chiara con la sua potenza mediatica sta portando una grande visibilità all’istituzione sociale'”. Schema che, per Corona, si è ripetuto con i pandori.

LA STORIA CON GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA

Giovanni Tronchetti Provera “è l’unico che la potrebbe salvare da un’ipotetica bancarotta, se si dovesse verificare. Stiamo parlando di ipotesi, se di dovesse verificare un reato di questo tipo”. Solo lui “la può salvare, solo lui può mettere mano al portafoglio” per evitare un processo. Infine, Corona fa vedere una storia pubblicata da Ferragni a casa di Tronchetti Provera: 33 secondi in cui si vede Leone Lucia, il primogenito avuto con Fedez. “Fa volutamente quell’azione per dimostrare che sta con Tronchetti, che lei va a casa di Tronchetti e che porta i figli a casa di Tronchetti”, dice.

