Fabrizio Corona rischia altri 9 mesi di carcere: le ultime news a Live – Non è la D’Urso | Video Mediaset

Fabrizio Corona rischia altri 9 mesi di carcere. A farlo sapere in tv, nella puntata di Live – Non è la D’Urso di domenica 7 giugno 2020, ci ha pensato il diretto interessato, ospite nel programma di Canale 5 con un video – messaggio registrato.

“Domani, 8 giugno 2020 – ha detto l’ex “re dei paparazzi” in trasmissione – è un’udienza importantissima. Non è un processo, ma un’udienza in Cassazione. Si decide se devo rifarmi 9 mesi, che ho già fatto, di pena. Sono sereno e voglio avere fede nella Giustizia italiana“.

Ecco i video da Mediaset Play col filmato di Corona, il commento in studio della madre Gabriella e tutte le ultime news del caso.

