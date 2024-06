fabrizio-moro-live-nel-2025-con-due-speciali-eventi-a-roma-e-milano

Quest’estate sarà in tour in tutta Italia

Milano, 01 giu. (askanews) – Dopo il successo del concerto-evento al Palazzo dello Sport di Roma, lo scorso 25 maggio, che ha fatto registrare il sold out, Fabrizio Moro tornerà nel 2025 con due speciali eventi nelle città di Milano e Roma: il 1° aprile al Palazzo dello Sport di Roma e il 3 aprile all’Unipol Forum di Milano.

I biglietti per le date di Roma e Milano sono disponibili in prevendita dalle ore 18.00 di oggi, martedì 28 maggio, su Ticketone.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).

I live saranno l’occasione per Fabrizio Moro di regalare al pubblico grandissime emozioni, rendendoli particolarmente ricchi di pathos grazie anche all’importanza del repertorio che presenterà sul palco, lì dove il cantautore risulta da sempre nella sua dimensione più pura.

Intanto quest’estate Fabrizio Moro sarà in tour in tutta Italia con “Una vita intera – tour 2024”, prodotto e organizzato da Friends & Partners.

Queste le prossime date live:

16 giugno – Brescia – Piazza Della Loggia

12 luglio – Trento – Trentino Love Fest / Trentino Music Arena

02 agosto – L’aquila – Nell’ombra Della Musica Italiana

08 agosto – Forte Dei Marmi (LU) – Villa Bertelli

09 agosto – Corciano (PG) – Suoni Controvento

17 agosto – Acri (CS) – Anfiteatro

18 agosto – Mesagne (BR) – Iod Festival

20 agosto – Pescara – Area Del Porto Turistico – Zoo Music Fest

23 agosto – Cirò Marina (KR) – Krimisound Festival

28 agosto – Catania – Villa Bellini

29 agosto – Palermo – Teatro Di Verdura

Sul palco sarà accompagnato da: Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.