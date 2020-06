Facebook avviserà gli utenti prima che condividano vecchie notizie

Facebook continua ad attuare misure per prevenire notizie false e disinformazione sul web. La società sta ora testando un nuovo metodo per garantire che gli utenti non condividano vecchi articoli che non sono più validi o che contengono informazioni obsolete.

Attualmente, il social network fornisce già un pulsante di scelta rapida per ciascun collegamento condiviso sul social network, che rivela informazioni sulla fonte di tale contenuto. La nuova strategia è più aggressiva in quanto avvisa gli utenti ogni volta che provano a condividere un articolo che è stato pubblicato per la prima volta oltre 3 mesi fa.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Facebook avviserà gli utenti prima che condividano vecchie notizie proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento