Facebook critica nuovamente le modifiche alla privacy di iOS 14

Facebook, ha avvertito nuovamente gli inserzionisti che i prossimi strumenti anti-tracciamento di Apple potrebbero causare un calo di oltre il 50% nelle entrate degli editori di Audience Network, a causa della rimozione della personalizzazione dagli annunci all’interno delle app.

In un post sul blog, la società ha affermato di non raccogliere l’identificatore dagli inserzionisti (IDFA) dalle app di proprietà di Facebook sui dispositivi che eseguono iOS 14, poiché Apple ha aggiunto una funzionalità che richiede agli utenti di accettare il tracciamento degli annunci per evitare cross-app e cross-site tracking utilizzato per fornire annunci mirati.

