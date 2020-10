Facebook Gaming è ufficialmente disponibile, ma non su iOS

Lanciato lunedì, Facebook Gaming è un’opzione all’interno dell’app e del sito Web di Facebook che consente agli utenti di giocare, indipendentemente dal loro hardware. I giochi sono ospitati e renderizzati nel cloud, con video di gioco trasmessi in streaming live agli utenti con un ritardo minimo.

Giocare ai giochi nel cloud offre alcuni vantaggi agli utenti, come non dover scaricare e installare giochi prima di iniziare a giocare, accesso immediato ai giochi e altro. Sebbene il servizio sarà disponibile per molti utenti, Facebook non lo implementerà sull’app iOS al momento del lancio.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Facebook Gaming è ufficialmente disponibile, ma non su iOS proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento