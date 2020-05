Facebook lancia CatchUp, un’app di chiamata solo audio in stile FaceTime

Il team di sperimentazione dei prodotti di Facebook ha lanciato una nuova app sperimentale chiamata “CatchUp“. Come riportato da TechCrunch, CatchUp si concentra sul consentire alle persone di effettuare chiamate audio con un massimo di altre otto persone.

CatchUp mira a distinguersi con alcune funzionalità: gli utenti possono impostare il loro stato come Pronto a parlare o Offline e l’app non richiede un account Facebook per utilizzare il servizio.

