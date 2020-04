Facebook lancia Kit, un’altra app sperimentale per comunicare con Messenger dall’Apple Watch

L’NPE, acronimo di New Product Experimentation, è un gruppo di sviluppo sperimentale di Facebook e, dopo aver lanciato l’applicazione Tuned nell’App Store americano, oggi ha sfornato Kit (Keep in Touch), una robusta applicazione di comunicazione… per Apple Watch!

Kit si basa su Facebook Messenger, ed infatti al primo avvio bisognerà effettuare una scansione del codice QR che appare sullo schermo dell’orologio, per metterlo in comunicazione con il nostro Account senza dover inserire le credenziali a mano.

Successivamente potremo iniziare ad inviare messaggi e ci sono vari modi per farlo.

L’articolo Facebook lancia Kit, un’altra app sperimentale per comunicare con Messenger dall’Apple Watch proviene da Notiziedi.

