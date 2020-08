Facebook Lite per iOS è stata eliminata e n smetterà di funzionare

Facebook Lite, l’app ridotta del social network per connessioni a bassa velocità e telefoni con specifiche ridotte, è stata disattivata, riferisce MacMagazine.

Facebook Lite è stato progettato per funzionare su connessioni Internet scadenti come le reti 2G o in aree rurali con un cattivo segnale, principalmente non scaricando immagini ad alta risoluzione e/o disattivando la riproduzione automatica dei video.

Questa speciale versione dell’app di Facebook è stata rilasciata insieme ad una versione Lite di Messenger nel 2018,

