Facebook ora consente di eliminare tutto quello che abbiamo pubblicato, ecco come funziona

Ammettiamolo: molti di noi hanno pubblicato online cose stupide, imbarazzanti o semplicemente brutte nel corso degli anni. Finora, il processo per eliminare i vecchi post era molto lento, ma adesso la società sta aggiungendo uno strumento che dovrebbe semplificare la pulizia del social network.

Con la funzione Gestisci attività, possiamo cancellare vecchi post, foto e video in blocco. Saremo in grado di filtrare tutto in base al tipo di contenuto o alla data,

