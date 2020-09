AGI – Facebook ha annunciato che adotterà misure eccezionali per “limitare la circolazione dei contenuti” sulla sua piattaforma se le elezioni presidenziali statunitensi dovessero precipitare nel caos o in scontri violenti.

Lo ha detto in un’intervista al Financial Times, Nick Clegg, responsabile degli Affari globali dell’azienda, annunciando di aver già messo a punto la strategia e i piani per come gestire l’eventuale crisi.

Il timore è di scontri sul campo ma anche di un braccio di ferro politico, considerato che i voti delle schede saranno conteggiati prima di quelli inviati per posta (il che potrebbe tenere per giorni il mondo con il fiato sospeso su chi sia davvero il vincitore).

L’articolo Facebook pronta alla censura se presidenziali finiscono nel caos proviene da Notiziedi.

