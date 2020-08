Facebook unirà le chat di Instagram e Messenger in un unico servizio

Facebook ha pianificato di unire le chat di WhatsApp, Instagram e Messenger in un’unica app da un pò di tempo, ma ora la società ha mosso i primi passi per realizzare la sua idea. Durante il fine settimana, Instagram è stato aggiornato per offrire un’opzione che unisce la sua funzione di chat con Facebook Messenger.

Agli utenti di Instagram, verrà chiesto se desiderano unire il loro account con con Facebook Messenger, che porta chat e funzionalità da Messenger ad Instagram.

L’articolo Facebook unirà le chat di Instagram e Messenger in un unico servizio proviene da Notiziedi.

