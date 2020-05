Fai un respiro profondo grazie ai filtri antipolline sulle nuove Opel

Con l’arrivo della bella stagione e il conseguente aumento della temperatura, le persone con raffreddore da fieno iniziano a soffrire. Chi viaggia in una vettura Opel può ritenersi fortunato. Dal 2000, tutte le Opel sono dotate di serie di vari sistemi di filtraggio: con filtro antiparticolato originale Opel originale oppure con filtri a carbone attivo. La casa automobilistica tedesca, forte della sua tradizione, installa principalmente filtri combinati al carbone attivo. Questi sono costituiti da due strati e pertanto non solo possono trattenere il particolato al di fuori degli interni, ma filtrano anche gas come ozono e odori, grazie al carbone attivo.

