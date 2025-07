Fair play, quando lo sport può indicare la strada a tutti (politica, imprese, cittadini)

(Adnkronos) – Storie di fair play e storie di grande sport. Ma anche storie di vita, di decisioni individuali e di decisioni collettive. Il filo conduttore che le lega, tutte, è la scelta che porta a preferire il rispetto e la lealtà al tornaconto personale. Una scelta che può essere replicata in qualsiasi situazione e in ogni contesto. A questo servono le testimonianze e il racconto dei grandi gesti di fair play, a indicare una strada che possono percorrere tutti: politica, imprese, cittadini comuni.

La ventinovesima edizione del premio internazionale Fair Play Menarini non è stato solo un appuntamento per celebrare e premiare. E’ stato anche, e soprattutto, un momento di condivisione.

Chiunque abbia visto e ascoltato avvicendarsi sul palco i grandi campioni dello sport più popolare, il calcio (Luis Figo, Demetrio Albertini, Alessandro Costacurta e Giancarlo Antognoni), e quelli di altri sport (dall’ex giocatore Nba Saha Vujacic al fenomeno del nuoto Ian Thorpe, da Gianmarco Tamberi a Arianna Errigo, Blanka Vlasic, Alice Bellandi e Nadia Battocletti, da Andy Diaz e Fabrizio Donato a Rigivan Ganeshamoorthy) non può che aver colto il messaggio che deve passare attraverso il fair play.

I gesti, gli aneddoti e le storie non devono rimanere solo racconto, quello competente, appassionato e senza retorica di Federico Buffa, Giorgio Porrà e Guido Meda, ma diventare un richiamo costante, capace di condizionare le prossime scelte. Non potranno essere quelle di tutti e non si potranno cancellare slealtà e prevaricazione ma si può ripartire dalle immagini e dalle parole della serata di Fiesole per avere un po’ di fiducia in più. A questo serve il fair play. (Di Fabio Insenga)