Fake news il nuovo album dei Pinguini tattici nucleari

Disponibile dal 2 dicembre, sold out i concerti

Milano, 4 nov. (askanews) – La band multiplatino Pinguini Tattici Nucleari annuncia il nuovo album, Fake News, che uscirà il 2 dicembre in tutti gli store in cd e vinile in nove differenti versioni (doppio LP Bianco Autografato Esclusiva Amazon; doppio LP nero; doppio LP bianco; doppio LP rosa; doppio LP azzurro trasparente, CD con 4 diverse cover) e su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records/Sony Music Italy. Da oggi disponibile il presave e il preorder. È una prestigiosa collezione di Dischi d’Oro, di Doppio, Triplo e Quadruplo Platino, con una permanenza ai vertici delle classifiche di oltre novanta settimane, quella che accompagna l’uscita di Fake News. Con più di un miliardo di streaming, un recente quattro volte Platino per Fuori Dall’Hype – album che ha accompagnato il podio del Festival di Sanremo 2020 – una certificazione Oro per Ricordi, singolo che mantiene un prestigioso primo posto per la terza settimana consecutiva in classifica Earone, un Triplo Platino per Giovani Wannabe, hit che ha colorato l’estate 2022, e due stadi andati subito sold out – San Siro a Milano l’11 luglio e Olimpico a Roma il 23 luglio – i Pinguini Tattici Nucleari hanno trasformato il sogno in realtà, centimetro dopo centimetro, guadagnandosi e meritandosi ogni tappa del loro inarrestabile successo. Il 2 dicembre, a due anni dal precedente EP AHIA! (Triplo Platino), il nuovo album, Fake News. continua a leggere sul sito di riferimento