fake-news-su-brigitte-macron:-dieci-imputati-a-parigi-per-molestie-online

ROMA – Dieci persone sono state processate a Parigi con l’accusa di molestie online ai danni di Brigitte Macron, la moglie del presidente francese Emmanuel Macron. Otto uomini e due donne, tra i 41 e i 60 anni, affrontano un processo penale in un tribunale parigino per commenti diffamatori e offensivi pubblicati online nei suoi confronti. Secondo l’accusa, i contenuti online diffusi dagli imputati includevano teorie complottiste che mettevano in dubbio il genere biologico di Brigitte Macron, definendola transgender e sostenendo che sarebbe nata sotto un altro nome, Jean-Michel Trogneux (che corrisponde al nome del suo fratello). In alcuni post, il divario d’età tra Brigitte e il marito Emmanuel Macron (che è 24 anni, ndr) è stato citato nei commenti in toni offensivi, fino a venire bollato da alcuni utenti come ‘pedofilia’.

I reati contestati rientrano nelle categorie di ‘cyber-harassment’ e diffamazione aggravata secondo il diritto francese: in caso di condanna, gli imputati rischiano fino a due anni di carcere. La procedura giudiziaria ha preso avvio da una querela formale presentata da Brigitte Macron nell’agosto del 2024. A seguito di quella denuncia, le autorità hanno proceduto a indagini che hanno portato ad arresti tra fine 2024 e inizio 2025.

Fra gli imputati compaiono personaggi già noti per aver diffuso in passato teorie simili: tra questi ci sono una ‘medium’ e un divulgatore/conspirazionista attivo sui social. Tra gli altri figurano un funzionario eletto, un insegnante e un informatico.

