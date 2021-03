Falcomatà: “A Saline Joniche Silicon Valley per 400 giovani eccellenze”

REGGIO CALABRIA – “Sul tema dell’occupazione occorre avere buone idee, come quella lanciata dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per la realizzazione di una Silicon Valley del Sud, un distretto dell’innovazione da realizzare nell’area di Saline Joniche”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà oggi ospite della Dire intervistato dal direttore Nico Perrone.

“Si tratta di un’area di circa 54mila metri quadrati – ha aggiunto – intorno alla quale si possono creare strutture per la realizzazione di software innovativi, dare un contributo allo sviluppo di startup e coinvolgere oltre 400 giovani eccellenze calabresi che ad oggi sono costrette ad andare fuori per poter tradurre in operatività quello che apprendono all’interno delle università. Sono già stati attivati contatti con realtà ed aziende nazionali ed internazionali. Esiste un progetto preliminare – ha concluso Falcomatà – occorrono circa 100 milioni di euro per realizzarlo e arginare una dei grandi problemi del Mezzogiorno, quello dell’occupazione giovanile”.

