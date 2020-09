MESSINA (ITALPRESS) – Visita istituzionale dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone alle Isole Eolie. L’esponente del Governo Musumeci ha toccato le isole di Salina, Vulcano e Lipari, accolto dai sindaci Domenico Arabia, Clara Rametta, Marco Giorgianni e dal vicesindaco di Lipari Gaetano Orto. Falcone ha inoltre preso parte alla manifestazione “Green Salina Energy Days” promossa dall’Enea sull’isola pilota Ue per la transizione verso l’energia pulita.

“Siamo tornati alle Eolie – ha dichiarato Falcone – per dare ulteriore prova della vicinanza del Governo Musumeci all’arcipelago e alle esigenze delle sue comunità. Qui abbiamo avviato una strategia milionaria di investimento sulla portualità già pienamente in atto e che cambierà la mobilità delle isole,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Falcone alle Eolie “Regione sta cambiando portualità arcipelago” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento