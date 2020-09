Falò di confronto Anna e Gennaro a Temptation Island 2020: sono usciti insieme o separati? | Video Witty Tv

Alla fine il falò di confronto di Anna e Gennaro ha visto la coppia scontrarsi ancora una volta. Un confronto durissimo e senza esclusione di colpi per la coppia con Gennaro che esordisce: “cosa ti ho fatto mancare?” e Anna replica: “la dignità. Io dovevo stare zitta quando eri nervosa e felice quando eri felice“.

I due continuano a litigare anche durante il falò. Gennaro le chiede: “qual è il tuo scopo nella vita? La mattina, oltre a svegliarti, qual è il tuo scopo. Lo hai dimostrato che non hai scopo. Io non voglio una donna come te, tu per me vali zero“. Anna e Gennaro continuano a litigare al punto che Alessia Marcuzzi li invita a guardare i video. La situazione però degenera quando Gennaro precisa a gran voce: “non la voglio più sposare“. Anna dal canto suo chiede scusa alla famiglia di Gennaro per le parole dette, ma sul finale è Gennaro a lasciare il falò: “chiudiamo qui. Ho sbagliato io, sono io l’uomo cattivo ma voglio stare con una persona che mi faccia sentire meglio“.

E’ davvero finita?

Ecco il video Witty Tv del falò di confronto anticipato tra Gennaro e Anna a Temptation Island.

