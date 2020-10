Falò di confronto fra Speranza e Alberto a Temptation Island 2020: sono usciti insieme oppure no? | Video Witty Tv

Falò di confronto finale fra Speranza e Alberto a Temptation Island 2020: è arrivata la resa dei conti per la coppia fidanzata da 16 anni. La ragazza dopo aver versato fiumi di lacrime nel vedere il fidanzato avvicinarsi alla single Nunzia è pronta finalmente a mettere i puntini sulle “i”.

“Tu mi hai umiliato, con fatti e atteggiamenti. Io davanti ho una persona che amo ancora, senza limiti. Un sentimento non è una vergogna e non mi pento di niente di quello che ho fatto in questi 16 anni, ma ai falò mi vergognavo, volevo sprofondare” ha detto a gran voce Speranza che parlando proprio della sua storia d’amore con Alberto precisa “voleva il rapporto perfetto, ma fuori non esiste, anche una litigata lo rafforza“.

Nonostante tutto e il bacio con la single Nunzia, Alberto sorprende tutti dicendo di averla pensata spesso nel villaggio, ma poi spiazza Speranza chiedendole: “mi hai mai visto così felice con te? Arrivare qui e fingere non avrebbe avuto senso, sono stato me stesso, l’ho fatto in maniera consapevole“. Cosa succederà?

Ecco il video Witty Tv con il falò di confronto fra Speranza e Alberto a Temptation Island 2020.

continua a leggere sul sito di riferimento