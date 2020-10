Falò di confronto Serena e Davide a Temptation Island 2020: sono usciti insieme oppure no? | Video Witty Tv

Falò di confronto fra Serena e Davide nella quarta puntata di Temptation Island 2020. La ragazza arriva al falò inizialmente mostrando un certo distacco dal fidanzato e chiarendo la sua posizione nel villaggio: “mi sono voluta mettere in gioco con una persona che mi piaceva fisicamente, che ha avuto tantissime carinerie per me senza però mai andare oltre. Io non ci vedo nulla, sono solo contenta del percorso che ho fatto, di essermi messa in gioco“. Davide però si è sentito non considerato dalla fidanzata: “il sentimento verso di me dov’è? Non lo sento presente”, ma Serena coglie la palla al balzo per precisare la sua posizione una volta usciti dal programma: “io un rapporto così non lo voglio più, una persona così pesante nella mia vita non la voglio, ma non metto in discussione il sentimento per te, ma voglio delle condizioni”.

