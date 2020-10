Falò tra Salvo e Francesca a Temptation Island 2020: sono usciti insieme? | Video Witty Tv

Salvo e Francesca, il falò di confronto della coppia a Temptation Island 2020: sono usciti insieme oppure no?

La coppia si siede sul tronco in spiaggia pronti a rivivere quanto successo nel reality show dei sentimenti di Canale 5. I dubbi sono tanti e la prima a condividerli è proprio Francesca che dice: “se tu non puoi darmi quello di cui io non mi sento di continuare“. Salvo allora ribatte: “io sono consapevole di poterti dare quello che vuoi, per quello che ho vissuto mi sono creato un muro, ma ho il bisogno dentro di darti tutto quello che ti è mancato, te lo giuro“.

Ma non finisce qui, visto che Salvo prosegue dicendo a Francesca: “io sono sicuro che tu sei la persona che voglio per tutta la vita e se tu non accetti lo rimpiangerò per sempre“. Francesca non è molto convinta delle parole del fidanzato, ma Salvo si lancia in una importante promessa: “sono un uomo diverso, non ho dubbi su quello che voglio lo sento dentro e sono pronto a fare di tutto, nella mia testo ho già il nostro mondo“. Alla fine Francesca decide di credergli: “dobbiamo darci la possibilità di riprovarci, ci voglio provare“.

Ecco il video Witty Tv con il falò di confronto fra Salvo e Francesca a Temptation Island 2020.

