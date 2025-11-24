“falsi-e-scorrettezza-reiterata”:-la-regione-campania-querela-“report”

lunedì, 24 Novembre , 25

NAPOLI – Per il servizio relativo alle “liste d’attesa”, mandato in onda nella puntata di Report andata in onda ieri, domenica 23 gennaio- a urne aperte- la Regione Campania ha dato mandato al suo Ufficio legale di procedere a una querela per diffamazione nei confronti della trasmissione televisiva di Rai 3. Succede per un’inchiesta di Report su Raitre le cui anticipazioni cavalcate dagli avversari politici del governatore uscente Vincenzo De Luca avevano già fatto gridare allo scandalo quest’ultimo portandolo ad annunciare nella consueta diretta social del venerdì che avrebbe sporto querela. Cosa che puntualmente si è verificata questa mattina, a poche ore di distanza dalla messa in onda della trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci. 

“DA REPORT FALSI E SCORRETTEZZA REITERATA”

“Siamo di fronte – si legge in una nota di palazzo Santa Lucia – a una serie di falsi e a una scorrettezza reiterata. Già durante il Covid la stessa trasmissione, dopo una querela della Regione, fu costretta a pubblicare sul proprio sito una smentita rispetto ai dati falsi pubblicati”.Lo scorso venerdì, nel corso della consueta diretta social, il presidente della Regione Vincenzo De Luca aveva anticipato l’intenzione di procedere alla querela. “Abbiamo visto un anticipo di un servizio televisivo che riguarderà le liste d’attesa. Noi – le parole di De Luca – ci prepariamo serenamente, da buoni samaritani, a una prossima querela per diffamazione”.
