mercoledì, 26 Novembre , 25
faltoni-(confindustria-dm):-“la-toscana-e-molto-attrattiva-per-l’industria-dei-dispositivi-medici”
Faltoni (Confindustria Dm): “La Toscana è molto attrattiva per l’industria dei dispositivi medici”

Faltoni (Confindustria Dm): “La Toscana è molto attrattiva per l’industria dei dispositivi medici”

DALL'ITALIA E DAL MONDOFaltoni (Confindustria Dm): "La Toscana è molto attrattiva per l'industria dei dispositivi medici"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “La Toscana è una terra particolarmente attrattiva per l’industria dei dispositivi medici e, più in generale, per il settore biomedicale. Su tutto il territorio ci sono industrie che da decenni si occupano di sviluppo, molto legate anche al tessuto della ricerca universitaria e ai nuovi consorzi di ricerca e sviluppo nati a Siena e a Pisa”. Lo ha detto Fabio Faltoni, presidente di Confindustria dispositivi medici, alla 20esima edizione del Forum Risk Management in corso fino al 27 novembre ad Arezzo.  

“La Scuola Sant’Anna – continua Faltoni – è un motore importantissimo e oggi la Toscana è tra le regioni che occupano una posizione di leadership a livello nazionale su tutti i settori del biomedicale. Tra i temi che sto portando avanti con la mia presidenza c’è anche quello dello sviluppo del digitale, dalle terapie digitali all’intelligenza artificiale, con centri di analisi e sviluppo. In termini numerici – precisa – la Toscana è dietro ad altre regioni come Lombardia ed Emilia Romagna, i poli più grossi in termini di presenza industriale, ma rispetto ad altri territori porta una qualità molto più marcata”. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.