Fame d’amore, Francesca Fialdini approda su Rai3: ecco quando in tv

Francesca Fialdini approda su Rai3 per presentare “Fame d’amore“, la nuova docu-serie dedicata alle dipendenze da cibo. La conduttrice di “Da noi…a ruota libera“, il programma della domenica di Raiuno è pronta per una nuova avventura televisiva sulla terza rete di Stato diretta da Silvia Calandrelli.

Fame d’amore con Francesca Fialdini: quando in tv

Si chiama “Fame d’amore” il nuovo programma che segna l’arrivo di Francesca Fialdini su Raitre. La ex conduttrice de “La vita in diretta”, nonostante gli impegni della domenica pomeriggio è prontissima a lanciarsi in una nuova avventura televisiva in partenza da lunedì 11 maggio 2020 in seconda serata su Rai3 .

Stando alle prime indiscrezioni il nuovo impegno televisivo della Fialdini è una docu-serie composta da quattro puntate incentrata sulle dipendenze da cibo. Durante ogni puntata la Fialdini si occuperà di problemi alimentari come la bulimia e l’anoressia che continuano ad essere un grandissimo problema per tantissimi giovani e adolescenti. Temi di strettissima attualità che tornano protagonisti sulla terza rete di Stato. Ogni settimana la conduttrice farà visita ad alcune comunità italiane che si occupano da tempo della cura di persone affette da queste patologie.

Fame d’amore su Rai3: la docu-serie condotta da Francesca Fialdini

Un dialogo a più voci, visto che la Fialdini interagirà con ospiti, ma anche con alcuni dottori ed esperti di queste patologie legate al cibo che generalmente colpiscono i giovani in età compresa tra i 15 e 19 anni. Nel corso degli ultimi anni però la dipendenza con il cibo è diventato un problema sempre più diffuso tra gli adolescenti, ma anche tra ragazzi molto più giovani. In un’era in cui tutti sono ossessionati dall’immagine e dalla ricerca estenuante della perfezione, cresce il numero di ragazzi che hanno seri problemi con il cibo.

Il rapporto con il cibo, infatti, è diventato per le ultime generazioni un problema serio anche se in troppi non lo raccontano. Per questo motivo Rai3 e il nuovo direttore in carica Silvia Calandrelli hanno pensato di puntare l’attenzione su un tema moderno e attuale di cui si parla ancora troppo poco. Il programma, realizzato con la collaborazione di Ballandi, si presenta come una importantissima occasione non solo per parlare di patologie come l’anoressia e la bulimia, ma anche come un’occasione per fornire un valido aiuto a tutti quei genitori che si ritrovano a convivere questo dramma con i propri figli.

L’appuntamento con “Fame d’amore” è da lunedì 11 maggio su Rai3.

continua a leggere sul sito di riferimento