Famiglia Belloni investe nei fruttini dell’Antica Gelateria Matteo

Il figlio 29enne del presidente di Lvmh Italia rileva quota significativa

Milano, 13 feb. (askanews) – Sono un dessert simbolo degli Anni 80, presenza costante alla fine di un pasto al ristorante, soprattutto al sud. Ora per i fruttini gelato, gusci di frutta fresca ripieni di un gelato ricavato dalla polpa, inizia un nuovo corso. Francesco Belloni, 29enne figlio di Toni Belloni oggi presidente di Lvmh Italia e a lungo braccio destro del patron, Bernard Arnault, insieme alla famiglia ha investito nell’Antica Gelateria Matteo, che ha nei Fruttini Gelato il suo prodotto più iconico. Belloni, infatti, ha acquisito dalla famiglia Santoprete “una quota significativa” nel laboratorio artigianale di gelateria che ha chiuso il 2024 con un fatturato vicino ai 2 milioni.

L’ingresso nella società della famiglia Belloni ha l’obiettivo di continuare lo sviluppo dell’Antica Gelateria Matteo, intraprendendo un percorso di crescita a livello nazionale ed internazionale, spiegano in una nota. La capacità produttiva verrà ampliata con la formazione di nuovi chefs con l’impegno di mantenere inalterate qualità, naturalezza e preparazione artigianale dei prodotti. Si lavorerà per rafforzare il branding, consolidare la distribuzione italiana, ed aggiungere qualche negozio diretto in località strategiche. In parallelo, si accelererà la penetrazione dei mercati internazionali cominciando da ristoranti e punti vendita di alta gamma.

Fondata nel 1962 da Matteo Napoli proprio a Napoli, l’Antica Gelateria Matteo è il produttore di questo dessert che è possibile degustare in ristoranti di livello come la Langosteria. A questo si aggiungono altri prodotti distribuiti nei ristoranti italiani e in punti vendita selezionati in Italia, nel Sud Europa, negli Emirati Arabi ed in Cina.

“Siamo felici – dichiarano Paolo Santoprete e Serena Napoli – di accogliere la famiglia Belloni nella nostra realtà imprenditoriale. La loro esperienza e visione strategica saranno un grande valore aggiunto per il nostro percorso di crescita, permettendoci di affrontare nuove sfide e competere in mercati chiave ancora inesplorati ma dal grande potenziale. Il loro apporto rappresenta un passo rilevante per rafforzare la solidità della società, puntando su innovazione, qualità e internazionalizzazione, mantenendo sempre al centro l’eccellenza del made in Italy”. “È con grande entusiasmo – aggiunge Francesco Belloni – che ci uniamo a Paolo e Serena per continuare la bellissima storia dell’Antica Gelateria Matteo e dei Fruttini Gelato. A partire dal nonno di Serena, Matteo Napoli, la famiglia ha saputo coniugare crescita e cura per l’originalità e l’artigianalità tutta italiana dei prodotti. Vogliamo contribuire alla prossima fase di sviluppo sposando in pieno la loro filosofia di qualità senza compromessi”.