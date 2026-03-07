sabato, 7 Marzo , 26

Iran, Meloni: "Italia non in guerra e non intende diventarne parte"

(Adnkronos) - "La nostra linea è molto chiara:...

Sei Nazioni, Italrugby nella storia: Inghilterra battuta per la prima volta

(Adnkronos) - Vittoria storica per l'Italia del rugby...

Bergamo, 26enne colpita con una spranga e violentata per ore

(Adnkronos) - Colpita con una spranga e violentata...

Antonella Clerici: "Bisogna sporcarsi di sugo…". Il messaggio a Cattelan? Cosa è successo

(Adnkronos) - "Per essere nazional-popolari e arrivare al...
Famiglia bosco, Salvini annuncia: prossima settimana vado io da loro a riunirla
Famiglia bosco, Salvini annuncia: prossima settimana vado io da loro a riunirla

Roma, 7 mar. (askanews) – “Questa settimana ci vado: ci andrò personalmente dalla famiglia nel bosco: non da vicepremier o ministro. ma da Matteo, da papà e genitorebdisgustato dalla violenza istiutuzionalizzato. Accompaganto da avvocvati parlerò con tutti: genitori, avvocati, magistrati minorili, assistenti socuai, psicilogi, chi gestisce la casa famiglia. Con le buone maniere ma con determinazione per realizzare un solo obiettivo: riunire quella famiglia, far tornare a casa quei tre bambini. Uno Stato che porta via i bambini a mamma e papà non è lo Stato dove voglio far crescere i miei figli”.Lo annuncia con un video sui social il segretario della Lega Matteo Salvini.

“Le abbiamo provate tutte: appelli, petizioni, ispezioni. Non è servito a niente. Ora basta: non ne possiamo pi. Quei tre bimbi che hanno vissuto felici nella loro casetta con papà e gli animali mi sembra – afferma Salvini- che sono alla disperaione. Io mi vergogno aver offerto questo a quei due ragazzi che, pagando a differenbza di tanti altri, avevanoi scellto l’Italia per il loro futuro. Non resta che andarci. Ci andrò”.

