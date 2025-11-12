famiglia-morta-per-il-crollo-del-campanile-di-accumuli-durante-il-terremoto:-condannato-l’ex-sindaco

(Adnkronos) – Una condanna in Appello per il crollo del campanile di Accumoli durante il terremoto del 24 agosto 2016 che ha causato la morte dell’intera famiglia Tuccio, padre madre e due bambini, uno di 8 anni e l’altro di nove mesi. I giudici della prima sezione penale della Corte d’Appello di Roma hanno condannato a 8 mesi Stefano Petrucci, all’epoca sindaco di Accumoli. Confermata, invece, l’assoluzione per Matteo Buzzi, direttore dei lavori del campanile. In primo grado Petrucci e Buzzi insieme ad altri cinque imputati, la cui posizione non era stata appellata, erano stati assolti dal Tribunale di Rieti.

L’ex sindaco di Accumoli è stato condannato a 8 mesi per il disastro e crollo colposo, mentre è stata dichiarata la prescrizione per l’omicidio colposo.