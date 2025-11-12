mercoledì, 12 Novembre , 25
famiglia-morta-per-il-crollo-del-campanile-di-accumuli-durante-il-terremoto:-condannato-l’ex-sindaco
Famiglia morta per il crollo del campanile di Accumuli durante il terremoto: condannato l’ex sindaco

Famiglia morta per il crollo del campanile di Accumuli durante il terremoto: condannato l’ex sindaco

DALL'ITALIA E DAL MONDOFamiglia morta per il crollo del campanile di Accumuli durante il terremoto: condannato l'ex sindaco
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Una condanna in Appello per il crollo del campanile di Accumoli durante il terremoto del 24 agosto 2016 che ha causato la morte dell’intera famiglia Tuccio, padre madre e due bambini, uno di 8 anni e l’altro di nove mesi. I giudici della prima sezione penale della Corte d’Appello di Roma hanno condannato a 8 mesi Stefano Petrucci, all’epoca sindaco di Accumoli. Confermata, invece, l’assoluzione per Matteo Buzzi, direttore dei lavori del campanile. In primo grado Petrucci e Buzzi insieme ad altri cinque imputati, la cui posizione non era stata appellata, erano stati assolti dal Tribunale di Rieti.  

L’ex sindaco di Accumoli è stato condannato a 8 mesi per il disastro e crollo colposo, mentre è stata dichiarata la prescrizione per l’omicidio colposo.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.