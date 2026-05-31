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Famiglia nel bosco, la mamma a Domenica In: “Non abbiamo fatto nulla di male”
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Famiglia nel bosco, la mamma a Domenica In: “Non abbiamo fatto nulla di male”

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(Adnkronos) – “Non abbiamo fatto niente di male. Sono state dette tantissime bugie sul nostro caso. Sicuramente oggi ho uno scopo: liberare i miei figli”. Catherine Birmingham, la mamma della ‘famiglia nel bosco’, si esprime così a Domenica In rispondendo alle domande di Mara Venier nella puntata di oggi, 31 maggio. Il Tribunale per i minori dell’Aquila ha sospeso la responsabilità genitoriale di Catherine Birmingham e del marito Nathan Trevallion, disponendo l’allontanamento dei 3 figli. La famiglia viveva in una zona boschiva in provincia di Chieti. “Un giorno parlerò della vicenda, sicuramente lo farò. Ma ora non sono in grado di farlo. I miei figli vogliono tornare a casa”, dice Birmingham glissando sul caso giudiziario. “Mi auguro che possiate riavere presto i vostri figli”, dice Mara Venier. “Io sono cresciuta in una bellissima e numerosissima famiglia. Ho sempre voluto che anche i miei figli vivessero in una famiglia amorevole. Mia madre ha avuto 6 figlie, ho capito che era una super donna. La mia famiglia è sempre stata molto unita”, aggiunge l’ospite. 

La coppia si è conosciuta a Bali. Poi, il trasferimento in Italia. “Progettavamo un futuro per i nostri bambini nella natura, in salute e in pace. Abbiamo scelto una proprietà che era vicina ad una strada e ad alcuni villaggi, non era isolata. Volevamo avere legami e connessioni con la comunità. Se non avessimo avuto figli, probabilmente saremmo andati in Alaska. Abbiamo trascorso una vita meravigliosa fino a quando non è successo quello che tutti sapete”, spiega. “Il mio futuro è con mio marito e con i miei figli. L’Italia ha mostrato un grande affetto per noi, tanti sono stati empatici e comprensivi. L’Italia ci ha costantemente sostenuto da quando ci siamo trasferiti qui. Abbiamo apprezzato questo luogo e vorremmo stare in posto che continui a sostenerci. Voglio rimanere in Italia? Al momento sì, sicuramente”. 

“Spero che possiate tornare ad essere una famiglia, te lo auguro come mamma e come nonna – chiosa Mara Venier -. Ti vengo a trovare… nel bosco”. 

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