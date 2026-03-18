famiglia-nel-bosco,-la-russa:-“da-floris-video-taglia-e-cuci,-polemica-da-falsario”

ROMA – “Non mi sono occupato tanto quanto forse avrei voluto di referendum, anche se sono assolutamente convinto di votare sì, non fosse altro perché credo nell’assoluta bontà del sistema della scelta per sorteggio, ma non è di questo che parlo. Volevo parlare di un programma di ieri sera su La7, di un giornalista, Floris, che io reputo uno dei giornalisti molto bravi, ma non avrebbe bisogno, proprio perché è bravo, di usare il sistema del taglia e cuci dei video che manda in onda”.

Lo dice il presidente del Senato Ignazio La Russa in un video pubblicato sui social. “Per quello che riguarda me- aggiunge- ieri ha fatto credere, prendendo solo un pezzettino finale di un mio video, che io avessi in programma per oggi l’incontro con i genitori degli sfortunati bambini della vicenda del Bosco. Se avesse voluto leggere tutto il video avrebbe capito che era esattamente il contrario, che l’incontro ci sarà, Floris ci sarà, ma mercoledì dopo il referendum e che non l’ho annunciata io questa ipotesi, ma altri, io l’avrei tenuta riservata fino a dopo il referendum. Quindi, perché fare questa polemica che sembra un falso, che l’avrebbe potuta fare un falsario, non un giornalista importante e serio come lei, quando vuole un mio video, a patto che lei lo mandi tutto per intero, non sforbiciandolo col taglia e cuci come fate spesso e volentieri nella sua traduzione, trasmissione, glielo faccio avere, me lo chieda”.

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