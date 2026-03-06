venerdì, 6 Marzo , 26

Famiglia nel bosco, mamma Catherine via dalla struttura di Vasto: sarà trasferita
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Famiglia nel bosco, mamma Catherine via dalla struttura di Vasto: sarà trasferita

(Adnkronos) – Un’ordinanza del tribunale dell’Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della casa famiglia di Vasto e così verranno trasferiti in un’altra struttura protetta anche i tre figli. Ne dà notizia il Tg1 sui canali social. “La mamma del bosco di Palmoli – si legge – è stata mandata via dalla casa famiglia di Vasto: non potrà più vivere nella stessa struttura dei tre figli”. 

Secondo Nathan Trevallion, il papà dei tre bambini, i figli “sono tristi, dal primo giorno. E dal primo giorno mi dicono che vogliono venire a casa, questa casa. È il posto della nostra anima, per tutti e cinque. È stato il nostro paradiso per tre anni e non riesco ancora a capire perché ce l’hanno tolto. Abbiamo deciso che accetteremo gli standard italiani. Lo farò, che ne sia convinto o no”, le parole a Repubblica dell’uomo solo qualche giorno fa. 

“Allargheremo il nostro casolare qui a Palmoli, ingloberemo un bagno a secco, rifaremo gli infissi. Un progetto di bioedilizia. Ci collegheremo alla rete elettrica, a quella idrica. In Italia per vivere in cinque devi avere almeno 66 metri quadrati di alloggio, in Inghilterra basta la metà. E in Australia i bagni a secco sono la normalità da vent’anni, là manca acqua. Avvieremo, comunque, la ristrutturazione, come chiede il Tribunale dei minorenni”. 

Sull’istruzione dei tre bimbi, Nathan confermava: “Chiuderemo con l’unschooling, l’insegnamento diretto dei genitori. Ho capito che qui non si può fare, al contrario del mio Paese, la Gran Bretagna. Manterremo la scuola a casa, l’homeschooling, scegliendo un istituto che la offre online”. In tre mesi, il papà dice che “il cuore non è cambiato, penso sempre allo stesso modo, vogliamo tutti vivere in stretto rapporto con la natura. La mia testa, però, è cambiata, è stato necessario”. 

