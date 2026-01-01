giovedì, 1 Gennaio , 26

Famiglia nel bosco, oggi papà Nathan oggi incontra i figli ma solo per un’ora

Famiglia nel bosco, oggi papà Nathan oggi incontra i figli ma solo per un'ora
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Oggi la famiglia del bosco resta divisa, ma oggi, 1° gennaio, il papà potrà incontrare i suoi i tre figli, due di 6 e una di 8 anni nella casa famiglia di Vasto in provincia di Chieti, che li ospita insieme alla madre Catherine, così come già programmato per tutti i martedì e giovedì della settimana. L’incontro durerà un’ora.  

 

Intanto ieri Nathan Trevallion ha incontrato il sindaco di Palmoli Giuseppe Masciulli al quale ha espresso il suo stato d’animo. “Sono molto demoralizzato, deluso e preoccupato”, ha detto Nathan al primo cittadino, dopo lo scambio di auguri.  

 

Da un punto di vista legale si è in attesa della consulenza tecnica d’ufficio sulle competenze genitoriali della coppia, disposta dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, confermando il collocamento dei tre figli in casa-famiglia e respingendo, allo stato, le richieste di modifica dei provvedimenti urgenti già adottati.  

 

