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Fandango riporta in sala “Diaz”, a 25 anni dai fatti del G8 di Genova
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Fandango riporta in sala “Diaz”, a 25 anni dai fatti del G8 di Genova

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Roma, 3 giu. (askanews) – A 25 anni dai tragici fatti accaduti alla scuola Diaz a Genova durante il G8, Fandango riporta in sala – come evento speciale il 15, 16 e 17 giugno 2026 – Diaz di Daniele Vicari.

Uscito nel 2012, già Premio del Pubblico alla Berlinale, 4 David di Donatello e 3 Nastri D’Argento, “Diaz” di Daniele Vicari, protagonisti Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano, è considerato all’unanimità un film fondamentale per il cinema di denuncia italiano. Attraverso una ricostruzione rigorosa e senza sconti, racconta la brutale irruzione della polizia nella scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001, mettendo in scena la sistematica sospensione dei diritti che si è verificata durante quei giorni che hanno segnato uno spartiacque nel contesto sociopolitico e culturale nazionale.

Per molti un film imprescindibile, accolto da un consenso collettivo di critica e pubblico, Diaz ha aperto uno squarcio su una delle pagine più drammatiche della storia recente italiana.

Genova, luglio 2001. Durante il G8, 300 poliziotti e 70 agenti di un reparto speciale fanno irruzione nella scuola Diaz, dove hanno trovato riparo 93 giovani provenienti da diverse nazioni e impegnati in una protesta pacifica contro il summit. Nel film si racconta proprio il violento attacco delle forze dell’ordine sui manifestanti disarmati e semiaddormentati. Ma le immagini raccontano anche della zona rossa blindata, delle cariche della polizia sui manifestanti su Via Tolemaide e le vie limitrofe, dell’omicidio di Carlo Giuliani a piazza Alimonda.

Diaz di Daniele Vicari è una produzione Fandango, in co-produzione con Mandragora Movies (Romania) e Le Pacte (Francia), in associazione con Sofica A Plus Image 3 ed il supporto di Centrul National al Cinematografiei, realizzato con il contributo dei Beni Culturali – Direzione Cinema e la partecipazione della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige e della BLS.

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