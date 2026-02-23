martedì, 24 Febbraio , 26

Tachicardia, bocca secca e nausea: cos’è e come gestire l’ansia da palcoscenico

(Adnkronos) - Il battito cardiaco accelerato (tachicardia), tremori...

Furti con il pos tra la folla, cosa sta succedendo? Ecco come difendersi

(Adnkronos) - Si sta diffondendo spesso la notizia...

Iran, la rete di ‘proxy’ per colpire Usa? La strategia per rispondere ad attacco Trump

(Adnkronos) - Se Donald Trump decidesse di colpire...

Ucraina, dalla tragedia della guerra al business della difesa: Kiev pronta a produrre armi per l’Europa

(Adnkronos) - La nuova architettura di sicurezza in...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOFantaSanremo, app in crash per troppe iscrizioni: prorogate fino a martedì sera
fantasanremo,-app-in-crash-per-troppe-iscrizioni:-prorogate-fino-a-martedi-sera
FantaSanremo, app in crash per troppe iscrizioni: prorogate fino a martedì sera
DALL'ITALIA E DAL MONDO

FantaSanremo, app in crash per troppe iscrizioni: prorogate fino a martedì sera

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – Assalto finale al FantaSanremo e l’app va in tilt. A poche ore dalla chiusura ufficiale delle iscrizioni per il fantasy game più amato legato al Festival, il sistema è andato in crash a causa dell’enorme numero di accessi simultanei. Milioni di “fantallenatori” che, ridotti all’ultimo minuto, stavano tentando di creare o modificare la propria squadra si sono trovati di fronte a un’app bloccata e inaccessibile. Immediata la reazione sui social network, dove si sono moltiplicati in pochi minuti messaggi tra il panico e l’ironia, con utenti preoccupati di non riuscire a iscrivere la propria formazione in tempo per l’inizio della gara.  

A placare gli animi è intervenuta direttamente l’organizzazione del FantaSanremo. Gli organizzatori hanno rassicurato tutti i giocatori, chiarendo che nessun fantallenatore resterà escluso. Il termine ultimo per le iscrizioni è stato infatti prorogato: sarà possibile creare e modificare le proprie squadre fino alle ore 20 di martedì 24 febbraio, garantendo a tutti il tempo necessario per completare le operazioni prima dell’inizio della prima serata del Festival. 

Previous article
Udinese ko con un rigore di Bernardeschi, terza vittoria di fila per il Bologna
Next article
La colazione può aiutare il cuore, i cibi utili e quanto bisogna mangiare

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tachicardia, bocca secca e nausea: cos’è e come gestire l’ansia da palcoscenico

(Adnkronos) - Il battito cardiaco accelerato (tachicardia), tremori e sensazione di freddo agli arti, sudorazione, bocca secca, difficoltà a parlare o a mantenere il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Furti con il pos tra la folla, cosa sta succedendo? Ecco come difendersi

(Adnkronos) - Si sta diffondendo spesso la notizia di furti dalle carte contactless effettuati con un pos. I ladri 2.0 avvicinerebbero il dispositivo alle...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, la rete di ‘proxy’ per colpire Usa? La strategia per rispondere ad attacco Trump

(Adnkronos) - Se Donald Trump decidesse di colpire l'Iran con raid su larga scala, la risposta di Teheran potrebbe arrivare attraverso la sue rete...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina, dalla tragedia della guerra al business della difesa: Kiev pronta a produrre armi per l’Europa

(Adnkronos) - La nuova architettura di sicurezza in Europa parlerà ucraino. Dall'inizio dell'invasione su larga scala da parte della Russia, il 24 febbraio del...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.