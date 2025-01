Fantasanremo, oltre 500mila squadre: tutti vogliono Elodie e Achille Lauro

(Adnkronos) – Cambiano le regole del gioco ma il Fantasanremo non perde il suo fascino. A meno di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2025 (11-15 febbraio), il fantasy game dedicato al famoso evento musicale italiano scalda i motori. Fino ad ora, secondo i dati forniti all’Adnkronos, sono state superate le 500.000 squadre iscritte e le 80.000 leghe formate. Ma gli organizzatori avvertono: “Pronti per la volata finale, mancano 24 giorni alla chiusura delle iscrizioni, non riducetevi all’ultimo secondo come sempre”.

Tra i capitani più scelti spiccano nomi noti come Achille Lauro, Elodie, Olly, Giorgia e Tony Effe. E il Fantasanremo gode anche di una forte presenza sui social media, con numeri in crescita: 700.000 follower su Instagram (erano 500mila a gennaio 2024), 230.000 su TikTok, 65.000 su X, 35.000 su Facebook e 190.000 su Threads. Il canale Telegram conta 28.500 iscritti attivi e appassionati.

L’edizione 2025 del gioco introduce cambiamenti significativi nelle regole: le squadre sono ora composte da 7 membri (5 titolari e 2 riserve), anziché 5; nuove funzionalità per il capitano e possibilità di modificare la formazione ogni serata. Un’altra novità di rilievo riguarda i bonus e malus. E gli artisti verranno valutati anche al Dopofestival: se partecipano attivamente, se salutano con un ‘high-five’ Alessandro Cattelan, se interagiscono con i conduttori o gli altri ospiti, e anche i gli artisti in gara a Sanremo Giovani riceveranno punti aggiuntivi.

Bonus extra sono disponibili sia per i titolari che per le riserve, legati a attività extra palco come cantare con i fan a Sanremo, ‘battere il cinque’ alla statua di Mike Buongiorno o prendere un caffè con gli organizzatori. Infine, molti bonus e malus saranno top secret fino all’ultimo momento, garantendo così spontaneità e aggiungendo un elemento di sorpresa. Questi verranno rivelati ogni sera alle 20:00 in diretta sui social, e potranno riguardare vari aspetti come l’outfit o azioni specifiche sul palco. Insomma, il Fantasanremo 2025 promette di essere un’edizione ricca di novità e sorprese per rendere il fantasy game ancora più avvincente. (di Loredana Errico)