giovedì, 16 Ottobre , 25

Fiere, Space economy: Ieg lancia Bex – beyond exploration a Rimini dal 23 al 25 settembre

(Adnkronos) - Sono numerosissime le tecnologie nate proprio...

Francia, Lecornu salvo per 18 voti: respinta prima mozione di sfiducia

(Adnkronos) - Sébastien Lecornu e il governo hanno...

Premio Galeno 2025, osimertinib vince nella categoria Real world evidence

(Adnkronos) - È la terapia a bersaglio osimertinib...

Rai, via libera a Sala a Radio3 e Mariella a Offerta Informativa

(Adnkronos) - Simona Sala nuova direttrice di Radio3...
fao,-mattarella:-inaccettabili-carestie-e-sperequazioni-su-cibo
Fao, Mattarella: inaccettabili carestie e sperequazioni su cibo

Fao, Mattarella: inaccettabili carestie e sperequazioni su cibo

Video NewsFao, Mattarella: inaccettabili carestie e sperequazioni su cibo
Redazione-web
Di Redazione-web

“No a regresso sistema multilaterale che può dare risposte”

Roma, 16 ott. (askanews) – Il percorso dell’Agenda 30 per la sicurezza alimentare e la sostenibilità degli ecosistemi “resta purtroppo in gran parte inattuato, ivi inclusa l’aspirazione a un mondo senza più fame”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del Museo e Rete per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Fao MuNe) nell’ambito delle iniziative per gli 80 anni della Fao a Roma e della Giornata dell’alimentazione.”È un triste paradosso che proprio mentre crescono le conoscenze, le risorse e le potenzialità tecnologiche, anche con rilevanti applicazioni al settore agricolo, assistiamo a nuovi scenari di carestia, a inaccettabili sperequazioni e a un regresso di quel sistema multilaterale, unico paradigma in grado di dare vere risposte a questi bisogni. Si tratta di una inversione di rotta incomprensibile e inaccettabile”, ha aggiunto Mattarella.”Le Istituzioni multilaterali più direttamente impegnate nella lotta all’insicurezza alimentare sono strumenti preziosi ed esprimono consapevolezza della indivisibilità dei destini umani”, ha aggiunto il Capo dello Stato.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.