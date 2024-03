Fao: serve più cooperazione nel settore delle banane

In corso la quarta conferenza del World Banana Forum

Roma, 12 mar. (askanews) – La Fao sollecita una maggiore cooperazione nel settore delle banane, importante soprattutto per alcuni paesi meno sviluppati e a basso reddito con deficit alimentare e per i piccoli agricoltori. E’ quanto emerso dalla quarta conferenza del World Banana Forum (WBF), ospitata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

La conferenza si è aperta oggi presso la sede della FAO per discutere una serie di sfide affrontate dai produttori di banane, compreso l’impatto delle la crisi climatica, gli alti costi di energia e fertilizzanti, i costi dei trasporti e la diffusione della distruttiva malattia Fusarium Wilt Tropical Race 4. E la varietà Cavendish, che costituisce la maggior parte delle esportazioni di banane, è vulnerabile alla malattia.

Nel suo discorso di apertura, QU Dongyu ha sottolineato l’importanza della banana sotto diversi aspetti: “le banane sono tra i frutti più prodotti, commercializzati e consumati a livello globale, con più di 1000 varietà prodotte in tutto il mondo, forniscono nutrienti vitali a molti popolazioni”.

Qu ha osservato che il settore delle banane è particolarmente significativo in alcuni dei paesi meno sviluppati e a basso reddito con deficit alimentare, dove contribuisce non solo alla sicurezza alimentare delle famiglie come alimento base, ma anche alla creazione di posti di lavoro e alla generazione di reddito come coltura da reddito.

“Il reddito derivante dalla coltivazione delle banane può rappresentare fino a tre quarti del reddito familiare mensile totale dei piccoli agricoltori e generare oltre 10 miliardi di dollari di entrate dalle esportazioni ogni anno, la maggior parte dei quali va ai paesi in via di sviluppo”.

In risposta ai vari vincoli, il settore dovrebbe “trasformare queste sfide in opportunità attraverso una stretta collaborazione tra i partner di tutto il settore delle banane”, ha affermato il Direttore Generale della FAO. Ha invitato tutte le parti interessate a lavorare insieme per stimolare gli investimenti e adottare pratiche di produzione più sostenibili. Qu ha inoltre osservato che l’elevata inflazione ha ridotto il potere d’acquisto dei consumatori, ponendo le banane sotto una crescente concorrenza da parte di vari frutti tropicali.