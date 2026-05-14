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Fapav: tutelare diritti d’autore industria contenuti sportivi
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Fapav: tutelare diritti d’autore industria contenuti sportivi

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Bagnoli Rossi: Giornata proprietà intellettuale, eventoitaliano

Roma, 14 Mag. (askanews) – “Anche quest’anno l’Italia partecipa alle Giornate mondiali della proprietà intellettuale, un’iniziativa che da qualche anno Fapav porta nel nostro Paese grazie alla collaborazione con Civita ed in particolare WIPO(World Intellectual Property Organization, ndr). WIPO che quest’anno ha lanciato a livello globale un tema di nostro particolare interesse, come quello del rapporto tra copyright e diritto d’autore e proprietà intellettuale correlato alle industrie dello sport”. Lo ha detto il presidente della Fapav (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali),Federico Bagnoli Rossi, presentando ‘IP&SPORTS- READY, SET, PLAY! LO SCENARIO ITALIANO’, evento italiano per la Giornata mondiale della proprietà intellettuale. “Troppo poco spesso si parla di ciò che c’è dietro l’industria delegata ai contenuti sportivi e dell’enorme indotto che è rappresentato dai lavoratori di tutto ciò che gira attorno a questi settori legati al mondo dello sport. Motivo per cui l’iniziativa odierna – ha sottolineato – ha grande valore, è importante raccontare ciò che è stato fatto nel nostro Paese, che è all’avanguardia per la tutela di queste industrie, ma allo stesso tempo bisogna delineare e capire cosa bisogna fare per andare avanti al meglio per poter dare il miglior futuro a questi settori così importanti per tanti appassionati, per tanti consumatori, ma soprattutto per tanti professionisti che vogliono entrare a fare parte di questo settore”.

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