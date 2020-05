Fare il dentista ai tempi del coronavirus

“Il codice Ateco colloca i dentisti tra le categorie ad alto rischio, ma siamo rimasti aperti lo stesso. Nei nostri territori non c’è una medicina territoriale adeguata, quindi abbiamo finito per lavorare sempre, nonostante l’ordinanza che disponeva la chiusura delle strutture private accreditate e non, salvo le urgenze emergenze. In questo modo, non abbiamo creato disagi alle strutture pubbliche già in difficoltà”.

Paolino Altilia, vicepresidente regionale Anisap (Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private) della Calabria, è uno dei “veterani” tra i dentisti della provincia di Catanzaro, con i suoi 38 anni di attività ed uno studio medico convenzionato con il Sistema sanitario nazionale che rappresenta un punto di riferimento nel comprensorio dell’Alto Ionio Catanzarese,

