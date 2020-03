Fare la spesa online è diventato impossibile? Nella puntata di Live – Non è la D’Urso di domenica 22 marzo 2020 è stato mandato in onda un servizio che svela come sia, almeno per ora, difficile ordinare sul web i vari prodotti disponibili – quando lo sono – nei vari supermercati. Ecco il video da Mediaset Play per rivedere l’intero servizio.

