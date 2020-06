La cucina popolare e tradizionale offre sempre tantissimi spunti, la farinata con la zucca arriva dalla campagna ligure, semplice e saporita La zucca è ideale in molte diete e si adatta a diversi utilizzi in cucina. Ma ci sono ricette che affondano nella tradizione e sono ottime in diverse occasioni. Come la farinata con la […]

L’articolo Farinata con la zucca | ricetta tipica ligure veloce e gustosa è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Farinata con la zucca | ricetta tipica ligure veloce e gustosa proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento