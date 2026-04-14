martedì, 14 Aprile , 26

Lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna

(Adnkronos) - Lutto per Bruno Giordano. Oggi, martedì...

Israele e Libano uniti per liberare il Paese: costruttivi i colloqui di pace a Washington ma senza Hezbollah presente

(Adnkronos) - I negoziati fra Israele e Libano...

“Pensavo a una vampata invece era un ictus”, la rivelazione della dottoressa Pimple Popper

(Adnkronos) - Sandra Lee, la celebre dottoressa Pimple...

Superenalotto, due 5+1 incassano 289mila euro a testa: i numeri vincenti

(Adnkronos) - Nessun '6' al concorso del Superenalotto...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOFarmaci a rischio in Ue, effetto chiusura Stretto di Hormuz
farmaci-a-rischio-in-ue,-effetto-chiusura-stretto-di-hormuz
Farmaci a rischio in Ue, effetto chiusura Stretto di Hormuz
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Farmaci a rischio in Ue, effetto chiusura Stretto di Hormuz

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Un allarme sulle possibili carenze di farmaci in Ue, per gli effetti della guerra tra Iran e Usa e i problemi con lo stretto di Hormuz, arriva dall’analisi di Farmindustria. Ad accendere i riflettori sul rischio è Marcello Cattani, presidente dell’associazione, a margine dell’evento a Roma ‘Innovazione, investimenti, competenze. L’industria farmaceutica come asset prioritario del Made in Italy’: “Se pensiamo agli incrementi degli stati di carenza l’orizzonte temporale è breve, di alcuni mesi, poi la situazione potrebbe essere preoccupante, così come la sostenibilità industriale”. 

L’effetto della guerra tra Iran e Usa ha causato “uno stress per le filiere del farmaco – spiega il presidente di Farmindustria – Ci sono stati ulteriori incrementi del 25% sull’alluminio, del 15% sugli ingredienti attivi, del 25% sul vetro. L’alluminio non è estratto in Europa, ma viene da Cina, India e Australia. Nel momento in cui si è presentata questa quarta crisi energetica, vengono ridotti i volumi perché si scatena l’accaparramento. Noi cerchiamo di gestire la situazione diversificando l’approvvigionamento, ma ci sono dei limiti oggettivi”. 

Previous article
Lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Lutto per Bruno Giordano, è morta la moglie Susanna

(Adnkronos) - Lutto per Bruno Giordano. Oggi, martedì 14 aprile, l'ex attaccante di Lazio e Napoli ha annunciato la morte della moglie Susanna con...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Israele e Libano uniti per liberare il Paese: costruttivi i colloqui di pace a Washington ma senza Hezbollah presente

(Adnkronos) - I negoziati fra Israele e Libano al Dipartimento di Stato, questo martedì nella capitale americana, sono terminati. Vi sarebbe un cauto ottimismo,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

“Pensavo a una vampata invece era un ictus”, la rivelazione della dottoressa Pimple Popper

(Adnkronos) - Sandra Lee, la celebre dottoressa Pimple Popper dell'omonimo reality cult, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver avuto un ictus sul...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Superenalotto, due 5+1 incassano 289mila euro a testa: i numeri vincenti

(Adnkronos) - Nessun '6' al concorso del Superenalotto oggi, 14 aprile 2026, nel primo appuntamento della settimana. Centrati invece due 5+1 che vincono 289.411,83...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.