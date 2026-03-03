farmaci,-esperti:-“monoclonale-anti-rsv-protegge-bimbi-da-ricoveri-e-complicanze”

martedì, 3 Marzo , 26
(Adnkronos) – “Proteggere i bambini alla loro prima stagione di Rsv-virus respiratorio sinciziale, è fondamentale. Significa proteggerli da una” infezione “grave che, quando colpisce i bambini più piccoli, determina patologie respiratorie come la bronchiolite”, che li porta “all’ospedale. I bambini vengono ricoverati, hanno bisogno di essere intubati, hanno bisogno dell’ossigeno e della terapia intensiva. Proteggerli da questo, con i mezzi che abbiamo, significa dare ai bambini un’opportunità di salute molto importante”. Lo ha detto Chiara Azzari, professoressa ordinaria di Pediatria dell’università di Firenze, in occasione dell’evento ‘Road to immunity’ organizzato da Sanofi oggi e domani a Roma, che riunisce rappresentanti delle istituzioni, società scientifiche, clinici ed esperti di sanità pubblica per un confronto sul ruolo delle strategie di prevenzione nelle malattie respiratorie. Al centro dell’incontro c’è l’evoluzione dello scenario epidemiologico e il valore delle nuove soluzioni preventive, dai vaccini innovativi agli anticorpi monoclonali a lunga durata d’azione. “Il monoclonale che stiamo utilizzando adesso, per tutti i bambini – sottolinea Azzari – ha cambiato la storia dell’Rsv poiché è in grado di proteggere oltre il 90% dei bambini: le famiglie lo accettano tutte molto volentieri. Questo fa sì che il numero delle ospedalizzazioni si riducano del 90%: se in ospedale prima di questa terapia ricoveravo 30 bambini, adesso ne devo ricoverare solo 3. E’ un grande guadagno in termini di salute”. 

Aggiunge Eugenio Baraldi, professore ordinario di Pediatria dell’università di Padova: “Da anni sappiamo che l’infezione da virus respiratorio sinciziale, soprattutto nei primi anni di vita, può portare a delle conseguenze a lungo termine. In particolare, all’insorgenza del broncospasmo ricorrente o dell’asma. Quello che stiamo osservando, dopo l’avvento dell’anticorpo monoclonale, è che evitando l’infezione nei primi mesi di vita si può prevenire la complicanza. L’immunoprofilassi – precisa – va ben oltre il fatto di prevenire l’infezione acuta: abbiamo dati preliminari che ci dicono che possiamo ridurre la prevalenza dell’asma”. 

Attualmente “l’Rsv è sicuramente uno dei casi paradigmatici in cui si vede come la programmazione e l’intervento sanitario in prevenzione è assolutamente costo-efficace e, in alcuni casi, addirittura ‘cost saving'”, quindi fonte di risparmi, osserva Andrea Marcellusi, presidente Ispor (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research) Italy Rome Chapter. “Le evidenze che abbiamo a disposizione sono tantissime ormai – chiarisce l’esperto – Oggi abbiamo dati ‘real world’ che sono in grado di dimostrare come l’intervento sanitario di nirsevimab abbia generato riduzioni di spesa e una gestione ottimale delle risorse sanitarie, riducendo ospedalizzazioni e garantendo efficienza gestionale di questi pazienti, oltre a migliorarne la qualità di vita”. 

