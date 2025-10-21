Farmacie, Bruschi (Farmà Plus): momento di trasformazione

Integrazione indipendenti per competere. Il caso Kitabii

Roma, 21 ott. (askanews) – Le farmacie italiane stanno vivendo un momento di grande trasformazione con una competizione con l’arrivo delle catene molto più stringente. Crediamo che l’integrazione di farmacisti indipendenti con una forte centrale a monte possano generare delle farmacie di grande performance in grado di competere sul mercato. Sicuramente l’innovazione digitale è il punto di forza di questo cambiamento. Il singolo farmacista da solo non potrebbe permettersi di poter accedere a tutta l’innovazione che necessita in particolare sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale ma abbiamo molte iniziative che consentono alle farmacie del network di accedere a questi strumenti. Particolarmente interessante è una nuova iniziativa che abbiamo sviluppato com Kitabii una start up innovativa che utilizza la computer vision e l’IA per misurare le performance delle esposizioni in termini di redditività consentendo di adeguare il category per migliorare queste performance”.Lo ha dichiarato Alessandro Bruschi, Direttore Generale Farmà Plus, in occasione della convention Farmà Plus, “l’AI parte della transizione digitale delle Farmacie. Il caso Kitabii”