farmacie-di-parma-e-provincia-aderiscono-all’iniziativa-‘punti-viola’-contro-la-violenza-di-genere

ROMA – Chiesi Italia, in collaborazione con Federfarma Parma, supporta con un contributo incondizionato il progetto “Punti Viola” promosso dall’associazione DonnexStrada. Un impegno che dà vita all’iniziativa “Punti Viola in Farmacia”, che vede protagoniste le farmacie nella provincia di Parma.

“Punti Viola” ha come obiettivo quello di realizzare luoghi sicuri e formare persone preparate per accogliere donne in necessità di aiuto o in caso di possibile minaccia di violenza di genere. Sono soprattutto gli esercizi commerciali a diventare “Punti Viola”, luoghi di accoglienza sicuri per le persone e in particolare per le donne, come ad esempio i bar e le farmacie nei quali il personale viene formato attraverso un percorso strutturato di webinar, proprio su questo tema. Grazie al supporto di Chiesi Italia e di Federfarma Parma, su Parma e provincia parmense hanno aderito al progetto 28 farmacie, coinvolgendo 76 farmaciste e farmacisti che sono stati formati per aumentare la conoscenza sul tema e riconoscere segnali di difficoltà accogliendo e indirizzando le donne in necessità verso il percorso più adeguato.

Gli incontri sono stati guidati da esperti ed esperte del settore, tra cui avvocati, psicologi, nutrizionisti e ginecologi per offrire una comprensione più approfondita e multidisciplinare del tema. L’obiettivo dei “Punti Viola” è duplice: da un lato, sensibilizzare in modo capillare la popolazione sulla violenza di genere e promuovere una cultura basata sulla tolleranza zero verso qualsiasi discriminazione e violenza; dall’altro, creare una rete di sostegno locale informando i cittadini e cittadine sulla rete di supporto presente sul territorio (es. centri antiviolenza, consultori e associazioni che si occupano di questo).

Le farmacie coinvolte, dotate del materiale informativo necessario, hanno esposto il bollino di riconoscimento dei “Punti Viola” e possono quindi accogliere, al loro interno, la donna con necessità di aiuto e assicurarsi che il pericolo sia cessato, verificandone lo stato fisico ed emotivo e recuperando il contatto più idoneo da allertare per ricevere il supporto necessario.

Le farmacie rappresentano un nodo cruciale nella rete di supporto locale, in quanto svolgono un ruolo sempre più centrale a servizio dei cittadini. Il farmacista è una figura di riferimento per la salute e il benessere quotidiano delle persone. Inserire i “Punti Viola” nelle farmacie significa potenziare il loro impatto positivo sulla società e offrire un tangibile supporto alla popolazione.

Chiesi Italia si è fatta portavoce del progetto grazie all’impegno del Can Win – Chiesi Affinity Network Women Inclusive Network, il gruppo interno di volontarie e volontari attivo sui temi della parità di genere, che supporta l’azienda nell’ideazione e diffusione di iniziative e buone pratiche in ambito diversity & inclusion. “Per Chiesi Italia – commenta Roberta Cammisa, Leader CAN WIN e Head of Field Consumer Healthcare – Pharmacy – supportare questa iniziativa incoraggiando il coinvolgimento di realtà come le farmacie, rappresenta una misura concreta con la quale vogliamo promuovere lo sviluppo di una rete di sostegno locale e sensibilizzare le persone al contrasto della violenza di genere. Attraverso progetti come questo – prosegue Cammisa – nato su spinta dei nostri volontari e delle nostre volontarie, possiamo generare impatto positivo sul tessuto sociale e favorire il coinvolgimento di altri attori del sistema salute su temi così importanti. L’auspicio è che l’iniziativa possa estendersi, contribuendo ad amplificare il messaggio di supporto, rispetto e inclusione che ci sta così a cuore”.

“Con DonnexStrada continuiamo a portare avanti il nostro obiettivo: quello di sensibilizzare e formare quante più persone possibili riguardo le tematiche chiave relative a violenza e molestie. – racconta Ilaria Saliva, presidente dell’associazione DonnexStrada – Le farmacie sono luoghi in cui andiamo quotidianamente e dove spesso intessiamo relazioni di fiducia col personale. Rendere queste attività commerciali dei posti dove chiedere aiuto, crea una rete preziosa, capace di dare informazioni importanti per rendere le persone consapevoli e, soprattutto, libere di scegliere.”

Dichiara il Dr. Fabrizio Piazza, Presidente Ordine dei farmacisti di Parma e Vicepresidente Federfarma Parma “La rete delle farmacie è presente in modo capillare su tutto il territorio provinciale e si presenta come un presidio che il cittadino riconosce come primo sportello del Servizio Sanitario Nazionale al quale ricorrere per ogni esigenza legata al Servizio Farmaceutico o per prenotare visite, esami ed ora eseguire in convenzione i nuovi servizi legati alla telemedicina. In città, come nei paesi, il farmacista è spesso la persona alla quale rivolgersi per risolvere situazioni difficili e la partecipazione delle farmacie al contrasto alla violenza sulle donne diventa naturale per offrire consiglio e ascolto ed indirizzare le persone ad interlocutori esperti e formati a questo scopo.”

“La partecipazione delle farmacie alla rete Bollino Viola – sottolinea Beatrice Fornari, consigliera Federfarma Parma – rientra nella mission del farmacista, un professionista a disposizione della gente. La preparazione acquisita entrerà quindi nel bagaglio del farmacista per essere sempre più vicino alle persone che quotidianamente entrano in farmacia, contribuendo a formare una mentalità sempre più attenta ad evitare il ripetersi di episodi di violenza.”

