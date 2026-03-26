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Farmaco accessibile, SIFO: “È la base della rivoluzione della prossimità”
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Farmaco accessibile, SIFO: “È la base della rivoluzione della prossimità”

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ROMA – Intervenendo a Roma presso il ministero della Salute all’evento ‘Farmaco accessibile: la rivoluzione gentile della prossimità. L’evoluzione del modello e i nuovi obiettivi della distribuzione’, promosso dal sottosegretario al ministero della Salute Marcello Gemmato, il presidente Sifo Arturo Cavaliere ha sottolineato che alla base di qualsiasi “rivoluzione della prossimità” ci devono essere le parole “Accessibilità ed Equità, aspetti che hanno un enorme valenza sociale, ma che devono produrre ricadute sociali di carattere scientifico e di sostenibilità economica. Trovare un equilibrio tra i tre canali distributivi del farmaco- ha proseguito Cavaliere- è un obiettivo che Sifo di concerto con le altre associazioni di categoria e l’egida del Ministero della Salute, si è voluta dare, identificando una metodologia scientifica di lavoro economicamente accettabile”.

Questo approccio, ha puntualizzato il presidente Sifo, ha rappresentato la rotta che la società scientifica ha proposto per elaborare un documento tecnico che è stato di supporto alla Politica per formulare una riforma che avvicinasse sul territorio i farmaci della cronicità ai Cittadini, ma tenesse conto della necessità di non depotenziare i Servizi farmaceutici pubblici svuotandoli di farmaci a registro Aifa e quindi dell’assistenza qualificata ad essi collegata.

“Il tutto- ha precisato Cavaliere- funziona perfettamente se integrato alla capillarità territoriale delle Farmacie private. L’insieme delle funzioni porta a garantire l’equità di accesso a farmaci sicuri, efficaci e di qualità, che è obiettivo primario delle politiche sanitarie di ogni nazione”.

L’appuntamento proposto a Roma dal sottosegretario Gemmato intendeva essere soprattutto “un’occasione di confronto con tutti gli stakeholders sull’evoluzione del modello di distribuzione dei farmaci sul territorio e sui nuovi obiettivi della prossimità”.

Proprio in questo senso, ha concluso Arturo Cavaliere, Sifo quale interlocutore qualificato insieme alle altre associazioni e Agenzie (Aifa, Agenas e Fiaso erano presenti all’evento romano con i loro presidenti o direttori generali), condivide e supporta convintamente le finalità di Accessibilità ed Equità, che risultano criteri vincenti quando correttamente coniugate ai principi di appropriatezza e sostenibilità del Ssn.
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