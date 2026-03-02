lunedì, 2 Marzo , 26

Farnesina, 150 mln di euro per internazionalizzazione imprese
Farnesina, 150 mln di euro per internazionalizzazione imprese

Il Comitato Agevolazioni, approva finanziamenti a tassi agevolati gestiti da SIMEST

Il Comitato per le Agevolazioni, sotto la presidenza della Farnesina, ha dato il suo via libera a 295 finanziamenti a tassi agevolati gestiti da SIMEST, ammontando a quasi 150 milioni di euro, a favore di 285 aziende italiane.

Tra questi, sono incluse le prime tre operazioni relative alla “Misura USA”, introdotta lo scorso dicembre per supportare le aziende interessate al mercato degli Stati Uniti.

Due di questi finanziamenti permetteranno a due aziende di partecipare a fiere internazionali orientate verso gli Stati Uniti, mentre il terzo è dedicato a un significativo investimento nella transizione ecologica e digitale per rafforzare la posizione dell’azienda nel mercato nordamericano.

“La Misura USA è uno strumento essenziale per proteggere gli interessi delle nostre imprese negli Stati Uniti e per promuovere nuove chance di affari”, ha detto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani. “In accordo con gli scopi del Piano d’azione per l’export, la nuova Misura fornisce un supporto tangibile alle aziende italiane che desiderano crescere e diventare più competitive in uno dei mercati più rilevanti per le nostre esportazioni”.

Proseguono le attivazioni di fondi nelle altre Misure geografiche: sono stati destinati 7,2 milioni di euro per 9 iniziative relative alla “Misura India”, 13,3 milioni di euro per 29 progetti legati alla “Misura America Latina” e 42,4 milioni di euro per 56 operazioni di internazionalizzazione facenti capo alla “Misura Africa”.

Giovanni Lombardi Stronati

